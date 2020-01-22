Издание The Economist опубликовало свой ежегодный «Индекс демократии-2019». Согласно ему, Беларусь попала в список авторитарных стран на 150 место в общем рейтинге.

“Беларусь, Азербайджан и четыре государства Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) остаются диктатурами”, — пишется в пояснении к рейтингу в издании eiu.com. В 2018 году Беларусь находилась на 137 месте.

Для сравнения, Россия в индексе находится на 134 месте и тоже попала в список авторитарных стран. Украина попала на 78-е место и считается страной с гибридным управлением. Что-то среднее между авторитарным и демократическим типами. В издании отметили, что Украина сделала значительный шаг к демократии, проведя свободные и справедливые выборы президента и парламента, согласно нормам ОБСЕ.

Польша в рейтинге находится на 57 месте и считается демократической. Литва еще выше — на 36 месте. Латвия заняла в рейтинге демократий 38-е место. Эстония добралась до 27 места.

На первом месте в рейтинге демократий находится Норвегия, на втором — Исландия. А США заняли только 25 место.

Эксперты The Economist считают, что в ближайшие годы улучшений показателей в авторитарных странах ожидать не стоит. При этом составители “Индекса демократий-2019” не исключат резких изменений.

“Авторитарное правление, которое в большинстве случаев зависит от государственных репрессий против инакомыслия и оппозиции, хрупкое”, — пишут в пояснении. И это представляет угрозу для выживания режимов в таких странах.

Оценки демократиям в странах делаются на основе таких критериев:

свободность и открытость выборов;

влияние власти;

политическая культура;

гражданские свободы;

влияние населения на политику.