Президентом Греции стала Екатерина Сакелларопулу. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатуру утвердили в парламенте страны, где она получила более 200 голосов. Таким образом пост главы государства Греции впервые заняла женщина. Известно, что до этого Сакелларопулу была председателем государственного совета (Верховного суда) и работала на судейских должностях в структуре Евросоюза.

Греция — парламентская республика. Президент хоть и считается по Конституции высшим должностным лицом, имеет по большей части церемониальные функции. Летом 2019 году премьер-министром страны стал лидер партии «Новая демократия» Кирьякос Мицотакис, которому принадлежит вся полнота власти.