Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал Указ о новой структуре правительства. Он назвал состав нового правительства сбалансированным и пожелал успеха Мишустину и его кабмину, передает ТАСС.

Важнейшая задача правительства Михаила Мишустина заключается в повышении благосостояния россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вновь назначенным кабинетом министров.

«Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире», — сказал Путин.

Структура нового правительства РФ включает девять заместителей премьера, ранее их было десять. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Посты остальных вице-премьеров заняли Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Новое российское правительство будет состоять из 21 министра, из которых восемь человек будут руководить ведомствами впервые. Денис Мантуров и Евгений Дитрих сохранили посты министра промышленности и торговли и министра транспорта России соответственно.

Сергей Лавров и Сергей Шойгу также сохранили свои должности министра иностранных дел и министра обороны. Владимир Колокольцев сохранил пост глав МВД.

Антон Силуанов остался министром финансов, потеряв пост вице-премьера. При этом Силуанов перестал быть первым заместителем председателя правительства — этот пост занял Андрей Белоусов. 56-летний Силуанов почти 35 лет работает в структуре Минфина.

Министром юстиции РФ стал Константин Чуйченко.

Министром экономического развития России вместо Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников.

Олег Матыцин возглавил министерство спорта. Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.

Министром просвещения назначен Сергей Кравцов, ранее занимавший пост главы Рособрнадзора.

Министром культуры стала Ольга Любимова, раньше возглавлявшая департамент кинематографии министерства.

Министром России по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Александр Козлов. Дмитрий Кобылкин переназначен министром природных ресурсов и экологии РФ.

Глава МЧС Евгений Зиничев сохранил свой пост, также как и Дмитрий Патрушев сохранил пост главы Минсельхоза. Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты РФ.

Михаил Мурашко занял пост министра здравоохранения РФ. Занимавшая ранее этот пост Вероника Скворцова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Кроме того, президент упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Министерство экономического развития РФ назначено правопреемником Минкавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.