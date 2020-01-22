Новый руководитель Национального аэропорта Минск будет назначен в ближайшее время. Об этом БЕЛТА сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

Накануне, по его словам, у Дмитрия Меликяна, который руководил компанией с 2005 года, был последний рабочий день. «Решение принято по соглашению сторон», — уточнил Артем Сикорский. Пока обязанности гендиректора аэропорта исполняет Вячеслав Хоронеко (заместитель гендиректора по техническому развитию Национального аэропорта Минск).

«Это очень важное для нас предприятие, — подчеркнул Артем Сикорский. — Поэтому в ближайшее время департамент определится с кандидатурой нового руководителя».