Правительство определило перечень должностей педагогических работников, которые в течение рабочего времени могут заниматься организацией и оказанием медпомощи, а также проводить медэкспертизы. Изменения прописаны в постановлении Совмина № 28. Документ 22 января опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.

В документе прописано, какие педагогические работники вузов медицинского профиля, учреждений дополнительного образования взрослых в течение рабочего времени могут заниматься организацией оказанием медпомощи, а также проводить медэкспертизы.

В список включили 8 должностей: ректор, первый проректор, проректор, декан, заведующий кафедрой, профессор, доцент и ассистент.

«Дополнительная деятельность, связанная с организацией и оказанием медпомощи, проведением медэкспертизы, может составлять в объеме не более 0,75 установленной продолжительности рабочего времени. При этом данная деятельность не является совместительством», — пояснили в Совмине.

Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения с 1 января 2020 года.