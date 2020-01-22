Искусственный интеллект научился "видеть" сквозь стены

Современные системы искусственного интеллекта способны не только обрабатывать фотографии и беседовать с владельцами о погоде — они уже готовы выполнять задачи, ещё пару лет назад казавшиеся фантастикой. Разработчики из США научили ИИ получать качественное изображение объекта, даже если тот находится вне зоны прямой видимости.

Команда учёных из Принстонского, Стэнфордского и других университетов США разработала систему компьютерного зрения, способную «заглядывать» за угол. Для этого искусственный интеллект использует лазер, луч которого отражается от видимой поверхности и попадает на объект, скрытый за препятствием. После этого он отражается обратно на стену, создавая интерференционный узор, в котором «закодировано» изображение наблюдаемого объекта.

Алгоритмы глубокого обучения использовались для сложных вычислений. В ходе экспериментов разработчикам технологии «прочесть» номера и буквы, находящиеся вне поля зрения наблюдателей, а также получить их качественные изображения в режиме реального времени.

По словам профессора Кристофера Метцлера, возглавляющего исследования, технология позволяет прочесть номерной знак автомобиля или текст на бейдже человека, находящихся за углом. В перспективе новая разработка может получить широкое применение в различных отраслях — от медицины до робототехники. Скептики проекта уже отмечают, что с развитием подобных систем для сохранения конфиденциальности понадобятся «контртехнологии» для создания помещений, полностью защищённых от попадания лазерных лучей.