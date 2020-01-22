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Вчера, 21 января, «Белпочта» объяснила на своем официальном сайте причину задержек посылок из Китая.

Многие белорусы недовольны тем, что международные почтовые отправления идут слишком долго. Клиенты жалуются, что посылки из Китая, заказанные еще в ноябре и начале декабря, до сих пор не были доставлены.

«Белпочта» извинилась за эти задержки и сообщила, что по причине праздников поток почты увеличился до 40%. Сотрудники не справляются со всеми посылками.

«Вместе с тем в течение января текущего года, помимо запланированных новогодних и рождественских потоков почты, в Республику Беларусь стала поступать в больших объемах почта из Китая и Сингапура, скопившаяся с ноября 2019-го в транзитном аэропорту Стамбула (Турция)», — сообщили в организации.

«Белпочта» отметила, что привлекается дополнительный штат работников для обработки международных почтовых отправлении, и просит клиентов отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.

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