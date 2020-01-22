Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (N11 ВТА) завершила выступление в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии. На первом в сезоне турнире из серии «Большого шлема» наша теннисистка проиграла уже в стартовом раунде — испанке Карле Суарес-Наварро (54). Обе партии завершились на тай-брейке, в которых сильнее была соперница — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6).

Обратим внимание, что последнюю победу перед этим испанка одержала в августе 2019 года.

К.Суарес-Наварро (Испания, 54) — А.СОБОЛЕНКО (Беларусь, 12) — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6)