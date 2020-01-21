Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в начале февраля планирует визит в Минск, в ходе которого он намерен предложить Беларуси альтернативу импорта, как нефти, так и газа.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь диверсифицировала источники поставок энергоносителей, и один из таких примеров — использование Клайпедского порта и Литовских железных дорог. Если будет интерес, то можно будет также рассмотреть и вопросы поставок газа», — заявил Линкявичюс агентству BNS во вторник.

По его словам, «эти вопросы можно будет обсудить во время моего визита в Минск, наряду с другими актуальными вопросами нашей повестки работы».

Как сообщалось, на фоне нефтяного кризиса в отношениях с Россией «Белорусская нефтяная компания» (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой в литовский порт Клайпеда для новополоцкого НПЗ «Нафтан». Нефть из порта Клайпеда доставит на ОАО «Нафтан» литовское госпредприятие Lietuvos gelezinkeliai («Литовские железные дороги»).

Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой позднее сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. «Мы разослали соответствующие коммерческие предложения во все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — сказал Крутой 14 января.

Ранее также сообщалось, что в связи с практическим отсутствием поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ с 1 января 2020 года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов и нефти, которая добывается на территории республики. Пока белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой, обеспечивая топливом только внутренний рынок.

Поставки нефти не осуществляются из-за отсутствия контрактов с российскими НК, поскольку Беларусь считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра.

Временным решением проблемы стало заключение контракта компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева — «Русснефтью» и «Нефтисой» — на 133 тыс. тонн нефти для Новополоцкого НПЗ. Небольшой объем сырья поступит и на Мозырский НПЗ. Сообщалось, что НК группы «Сафмар» в январе могут поставить в Беларусь 750 тыс. тонн нефти, что составляет около 50% от сложившегося в последние годы месячного объема переработки.