Виктор Лукашенко с молодой «правой рукой» посетил Лозанну

В Швейцарии руководители Национального олимпийского комитета поддержали белорусских спортсменов.

Там в Лозанне проходят III зимние юношеские Олимпийские игры, сообщает пресс-служба НОК.

В понедельник делегация встретилась в деревне атлетов с белорусскими спортсменами, которые рассказали об условиях проживания, питания и медицинского обслуживания. А также, кроме прочего, посетила соревнования по шорт-треку и поболела за сборную России по хоккею в матче с Данией.

Отметим, что старшего сына президента Беларуси Виктора Лукашенко, который является первым вице-президентом НОК, сопровождала новый генеральный секретарь комитета – 30-летняя Полина Головина, которая недавно сменила на этом посту 65-летнего Георгия Катулина.

Отметим, что ее кандидатуру предложил сам Александр Лукашенко – глава НОК.