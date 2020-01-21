Польские археологи обнаружили четыре погребения викингов XI века. Находка была сделана на севере страны, в Поморском воеводстве, у деревни Цепве (Ciepłe).

Археологи изучали некрополь времен Пястов — первой польской династии, правившей в X–XIV веках. Внимание исследователей привлекли четыре хорошо оборудованных деревянных погребальных камеры в центральной части кладбища. Погребальное ложе, где находилось тело умершего, было окружено срубом из бревен и досок размером 3,5 на 2 метра. В каждой из могил были найдены останки мужчины.

Происхождение погребенных было установлено при помощи генетического анализа и анализа соотношения стабильных изотопов в костях. Оказалось, что это скандинавы, скорее всего, родившиеся в Дании.

По словам Славомира Вадила из Гданьского археологического музея, они были похоронены вместе со множеством украшений и вооружения. Мечи и копья свидетельствуют, что погребенные были воинами. Также можно сказать, что они были умелыми всадниками, поскольку в могиле каждого имелись детали конской упряжи, стремена и шпоры. Вадил предполагает, что воины принадлежали к местной элите. Возможно, их занятия не ограничивались военным делом. В двух могилах были обнаружены наборы гирь для взвешивания. По мнению археологов, они использовались при сборе налогов с населения.