Если вы размышляли о том, куда же запропастилась наша зима, то разгадка найдена. Зимушка немного ошиблась с расчетами и засыпала Канаду рекордным количество снега. Ньюфандленд и Лабрадор буквально превратились в сугробы — 76,2 сантиметра снега — и это новый рекорд. Предыдущий был зафиксирован в 1999 году, когда выпало 68,4 сантиметра. Из-за стихии улицы городов и дома канадцев просто замело. Но канадцы никогда не унывают и даже в такой сложной ситуации продолжают улыбаться и веселиться.

Такой снегопад стал для канадцев большим сюрпризом. Снег спрятал четырехполосные дороги, автомобили и даже целые дома. И как мы знаем из популярного стереотипа, супер-вежливые канадцы принялись помогать соседям выкапываться из сугробов. А заодно и повеселиться. Выкапывая дорожки получалась целые каналы, высотой со средний человеческий рост. Ну и само собой молодежь достала свои санки и сноуборды.

Фото с сайта trinixy.ru