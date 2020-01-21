Жители иранской провинции, где родился убитый генерал Сулеймани, готовы заплатить за убийство Трампа, заявил депутат.

В Иране готовы выплатить три миллиона долларов за голову президента США Дональда Трампа. С таким предложением выступил депутат Ахмад Хамзе, сообщает агентство ISNA во вторник, 21 января.

«От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову», — заявил он во время выступления в парламенте.

Названная депутатом провинция является родиной ликвидированного в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.