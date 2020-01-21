В Беларуси с 2021 года планируют ввести новые ограничения по использованию пластика в упаковках. Об этом сообщил на брифинге в Минске начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Вадим Демко.

План включает комплекс мер по производству экологически безопасной упаковки, в частности биоразлагаемой, а также научные исследования в сфере наиболее перспективных технологий производства экологичной тары. Кроме того, предусматривается сокращение импорта полимерной упаковки.