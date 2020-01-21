Количество домов с мусоропроводами в Беларуси сокращается, вопрос будет решен в ближайшие 1-2 года, сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

«В каждом крупном населенном пункте проводится эта работа (по завариванию мусоропроводов. — Прим. БЕЛТА). В отдельных населенных пунктах остается считанное количество действующих мусоропроводов — там, где нет возможности и местные органы власти не могут обеспечить строительство контейнерных площадок. Хотя и эти вопросы решаются. Думаю, в ближайшие год-два они все равно будут решены», — сказал Виталий Смирнов, обратив внимание, что в новых домах уже не приходится сталкиваться с этой проблемой.