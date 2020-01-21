Исследователи из США изучили свыше шести тысяч неонкологических лекарств и выявили, какие из них способны убивать раковые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Противораковые свойства нашли у препаратов от артрита, диабета, алкоголизма, противовоспалительных средств, а также тех, которые снижают холестерин. Всего таких лекарств около 50. «Мы думали, что нам повезет, если мы найдем хотя бы одно соединение с противораковыми свойствами, но мы были удивлены, обнаружив такое количество», – отметили исследователи.

Противораковый механизм у разных препаратов отличается. Например, одно лекарство не блокирует соответствующие белки, а активирует другие. Следующие средства – стабилизируют межбелковые взаимодействия.

Исследователи полагают, что их находки помогут разработать новые способы лечения онкозаболеваний.