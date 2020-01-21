В правила оказания услуг почтовой связи общего пользования и курьерских услуг внесли изменения. Новшества заработали 17 января. Подробнее об изменениях рассказали в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

В правилах оказания услуг почтовой связи конкретизировали виды отправлений, которые можно получать через абонементные почтовые ящики. В частности, отправлять и получать их можно через почтоматы. Однако это не касается специальных отправлений и денежных переводов.

В зависимости от пересылаемого вложения почтовые отправления подразделяются на отправления с документами или товарами.

Кроме того, определяются виды хрупких, громоздких и тяжеловесных почтовых отправлений. В правила дополнили и гибридные. Этот вид предоставляет возможность отправлять и получать почтовые отправления, наибольшая часть пересылки которых осуществляется в электронном виде.

Также теперь можно отправлять международную письменную корреспонденцию с услугой «Отслеживаемая доставка». Для улучшения качества обслуживания пользователей определен порядок вручения почтовых отправлений совершеннолетним и несовершеннолетним членам семьи при невозможности отдать их лично адресату.

Также внесены некоторые корректировки в правила, исходя из того, что предельный вес отправлений ускоренной почты и посылок составляет до 50 кг, предельный вес посылок, пересылаемых пользователями курьерских услуг, — 50 кг. Согласно документу, вес определен с учетом технических возможностей операторов почтовой связи по обработке и перемещению таких отправлений.