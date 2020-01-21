Под Могилевом подростки угнали и разбили BMW

В Могилевском районе трое подростков 13, 16 и 17 лет угнали BMW и врезались на иномарке в остановку, сообщили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Инцидент произошел 18 января. К матери 13-летнего мальчика в аг. Речки Могилевского района приехали гости на BMW. Подросток предложил двоим знакомым 16 и 17 лет прокатиться на авто, взяв без спроса ключи, когда все спали. Парни вытолкали машину со двора, чтобы не привлекать внимания домочадцев, а затем завели ее и поехали в Могилев, где несколько часов катались по ночному городу. Иномаркой попеременно управляли старшие товарищи 13-летнего мальчика.

Около 7 утра один из юных водителей не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Подростки не пострадали, а вот автомобиль был сильно поврежден. Юные угонщики скрылись с места ДТП, однако вскоре их задержали правоохранители.

В отношении 16-летнего и 17-летнего парней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса за угон. Ранее они уже были судимы за такое же преступление. Материалы в отношении 13-летнего подростка направлены в милицию, поскольку он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.