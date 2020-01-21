Первый в истории марки Volkswagen электрический кроссовер ID4 будет официально представлен на автосалоне в Нью-Йорке (США) в апреле 2020 года. Об этом во вторник, 21 января, пишет Autocar.

Электрокар построен на базе концептуальной модели ID Crozz, которая впервые дебютировала в 2017 году на автосалоне в Шанхае (Китай). Ожидается, что длина серийного электромобиля составит 4625 мм, ширина — 1891 мм, а высота — 1609 мм. Размер колесной базы — 2773 мм.

В Европе автомобиль предложат с электрической силовой установкой суммарной мощностью более 300 л.с. Также будут доступны версии с передним и полным приводом. Максимальная скорость Volkswagen ID4 составит 180 км/ч.