Собственник автомобиля Audi сообщил правоохранителям, что в его машине разбито лобовое стекло. Транспортное средство было припарковано на стоянке возле жилого дома, сообщает представитель пресс-службы Первомайского РУВД г. Минска Екатерина Добровольская.

Выяснилось, что автомобиль повредил 21-летний неработающий житель столицы. Молодой человек проживает в одном доме с хозяином поврежденного транспортного средства. Выяснилось, что в выходной день у него гостили друзья, и они вместе употребляли спиртные напитки. После чего минчанин решил продемонстрировать товарищам свою силу – выбросил банку с огурцами из окна, да так, чтобы она пролетела как можно дальше.

Банка упала на припаркованный автомобиль Audi и разбила лобовое стекло. Хозяин транспортного средства оценил причиненный ущерб в 2000 рублей.