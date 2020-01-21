Минскую айтишницу Ольгу Малкину привлекут к ответственности за оскорбление белорусского языка. В отношении нее начали административный процесс, сообщает в ответе на электронные запросы заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. Запросы присылали Игорь Случак и Глеб Сандрос.

Скандальная история произошла в конце прошлого года, пишет Еврорадио. В Facebook Малкина написала по-русски следующее: «Я знаю 4 [языка], кроме языков программирования. Естественно, мерзкую белмову и не рассматривала для изучения. Намеренно. Свою бы*ломову сами учите».

Айтишница не верила, что ее могут за такое привлечь к ответственности. Получается, что ошиблась.

В ответах чиновник пишет, что минская милиция установила личность пользовательницы Facebook и был «начат административный процесс». Статья 9.22 «Нарушение законодательства о языках». За публичное оскорбление белорусского языка грозит штраф — от 4 до 10 базовых величин (от 108 до 270 рублей).