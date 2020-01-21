Александр Лукашенко поручил устранить недоразумения, которые возникают при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей. Об этом председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Мы считаем, что это недоразумение, нонсенс: на троих детей сегодня стаж маме начисляется, на четвертого ребенка не начисляется. Президент дал поручение, в частности Министерству труда, посмотреть и разобраться с этим вопросом и оперативно внести предложения для устранения этого недоразумения», — рассказал Михаил Орда.