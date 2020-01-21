21 января Александр Лукашенко провел совещание по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

Глава государства отметил, что в узком кругу специалистов необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшей работе нефтяного и нефтехимического комплексов. «В данном случае вопрос стоит в очередной раз о поставках нефти в Беларусь, в том числе с мировых рыков, не только из Российской Федерации, что мы уже и начали делать», — отметил президент.

«Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, — не важно, какую нефть, — по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика — Российскую Федерацию», — цитирует слова белорусского руководителя его пресс-служба.

«Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», — завил глава государства.

Он подчеркнул, что самый важный вопрос — это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти: «Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня, и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами, — это большой ресурс.

Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются, и мы это признаем».