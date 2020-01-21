Суд средней ступени города Тяньцзинь на севере КНР признал виновным во взяточничестве и приговорил экс-главу Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения, сообщает CCTV.

Суд признал, что Хунвэй получил взяток на общую сумму в 14,5 млн юаней (около $2,1 млн). С 2005 по 2017 годы Мэн Хунвэй оказывал услуги частным лицам и компаниям за вознаграждение. При этом он пользовался своим служебным положением — он занимал пост заместителя министра общественной безопасности и начальника морской полиции Китая.

Помимо тюремного срока, ему нужно выплатить штраф 2 млн юаней (около $290 тыс.). Его также исключили из коммунистической партии.

Как отмечает издание, Хунвэй признал вину и не планирует подавать апелляцию.