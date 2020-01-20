Новый министр обороны Беларуси Виктор Хренин назвал приоритетом своей работы на посту подготовку боеспособной армии.

«Основное — это люди, сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава тому, что необходимо на войне», — заявил Хренин, которого цитирует госагентство БелТА.

По словам главы минобороны, также стоит задача содержания и эксплуатации имеющейся на вооружении техники — она должна быть готова к применению.

«Если у нас будут готовые люди и будет иметься техника, то нам никакая угроза не страшна. Поэтому на этих двух направлениях и будет сосредоточено основное внимание», — подчеркнул Хренин.

Как сообщалось, в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Хренина министром обороны вместо Андрея Равкова. Экс-глава оборонного ведомства назначен госсекретарем Совета безопасности.