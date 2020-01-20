В интернете появились первые снимки и обнародована вероятная дата показа смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

Постер с новыми смартфонами появился в популярной китайской соцсети Weibo.

Скорее всего, новинки будут представлены уже в феврале текущего года, хотя официальное время презентации мобильных аппаратов пока не оглашается.

На данный момент известно, что объем аккумулятора у Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro составит 4800 мАч, получат они процессор Qualcomm Snapdragon 865 и сеть 5G. У первого будет камера с четырьмя датчиками на обратной стороне: 64+20+12+5 Мп, у модификации Pro данный показатель составит 108+20+12+5 Мп.