Число пострадавших из-за прорыва трубы в мини-отеле в Перми увеличилось с трех до шести. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в своем Instagram.

По словам Мелеховой, в ожоговый центр поступили трое пострадавших. Одна пациентка в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Еще трое человек отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы в отеле «Карамель» в Индустриальном районе погибли пять человек. На место происшествия прибыл глава региона Максим Решетников.