С июня музыкант находился в коме после нападения в Минске.

Умер один из участников группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. Ему было 45 лет. Об этом сообщил в фейсбуке продюсер группы Евгений Колмыков.

Как сообщает телеканал «Дождь», Владыко был в коме и умер утром 19 января, не приходя в сознание.

Музыкант находился в коме на протяжении нескольких последних месяцев после нападения: 6 июня 2019 года Владыко избили и ограбили в одном из баров в Минске, в результате чего он получил тяжелую черепно-мозговую травму и попал в реанимацию.

Руслан Владыко — один из основателей группы «Ляпис Трубецкой». Он выступал с в группе до ее распада в 2014 году, после чего стал гитаристом в проекте Trubetskoy, а также занимался сольными проектами.