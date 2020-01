Целый штат в Австралии засыпало песком и градом (видео)

Песчаная буря обрушилась на австралийский штат Новый Южный Уэльс. В центре шторма оказались города Нового Южного Уэльса Брокен-Хилл, Нинган и Паркес.

Клубы пыли поднимались на высоту небоскребов, рассказали местные жители. По их словам, сквозь песчаный туман нельзя было ничего разглядеть. Затем пронесся сильный град, который повредил автомобили и деревья. Стихия затронула некоторые районы австралийской столичной территории, в том числе Канберру, передает Росбалт.

Fires, hottest day on record, floods, dust storm, hail storm. All in a month. Climate apocalypse starts in Australia. Are we gonna let this be the new normal?#ClimateCrisis pic.twitter.com/rPGg20JsV2

— Veronica Koman (@VeronicaKoman) January 20, 2020