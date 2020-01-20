Инспекция Министерства по налогам и сборам по Минску назвала десять крупнейших налогоплательщиков столицы.

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Крупнейшим налогоплательщиком стало ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Вместе с ним в десятку вошли: ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

Совокупно они перечислили в бюджет 3,8 млрд рублей или треть доходов консолидированного бюджета Минска в прошлом году.

Всего же в Минске платили налоги 58,3 тыс. организаций и 78,4 тыс. ИП, а также 270,5 тыс. граждан.