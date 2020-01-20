Власти США могут ужесточить правила выдачи туристических виз из-за женщин, которые приезжают в страну под видом «краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями», чтобы родить на территории США ребенка, который автоматически получит американское гражданство.

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники в администрации США, власти хотят предоставить уполномоченным органам право отказывать в визе, если возникнет подозрение, что запрос делается с целью получения гражданства для ребенка.

При этом утверждается, что у беременных женщин, которые действительно направляются в США с деловыми или туристическими целями, проблем возникнуть не должно.

По словам источника в Госдепе, эти меры направлены на поддержание нацбезопасности и пресечение криминальной деятельности, связанной с «родильным туризмом».