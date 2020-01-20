Россия и Беларусь, вероятно, не будут форсировать переговоры об условиях прокачки российской нефти по территории республики.

Позиции сторон существенно не сблизились, а с 1 февраля ставка транзита автоматически индексируется на 6,8%. В Минске, говорят источники “Коммерсантъ”, готовы временно принять такой уровень, чтобы к лету начать новые переговоры по цене уже с учетом утвержденного экологического налога и готовых расчетов по компенсациям за поставки загрязненной хлоридами нефти. Впрочем, эксперты считают, что при сильном росте тарифа на транзит через Беларусь российские поставщики могут развернуть часть объемов нефти в порты или увеличат загрузку своих НПЗ.

Москва и Минск, до сих пор не согласовавшие размер тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Беларусь, приостановили переговоры, сообщили несколько источников “Ъ”, знакомые с ситуацией. По их мнению, даже если встречи продолжатся на этой неделе, то будут «номинальными». Скорее всего, стороны просто дождутся, пока ставка транзита не будет индексирована с 1 февраля автоматически в соответствии с межправсоглашением — на прогнозный размер инфляции (то есть 3,8%) плюс 3%.

Основная причина затягивания переговоров в том, что «бессмысленно обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы, который пойдут через республику», говорит один из источников “Ъ”. Объем зависит от итогов переговоров между Белнефтехимом и российскими нефтяными компаниями. Последние готовы поставлять нефть в Беларусь с премией в 6 долларов на тонну к экспортному паритету. Беларусь же требует отмены премии.

После индексации тарифа в феврале Беларусь может вернуться к переговорам о его повышении с учетом компенсаций за загрязненную нефть. Собеседники “Ъ” также считают, что оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» постарается учесть в тарифе свои затраты на новый экологический налог (см. “Ъ” от 13 января).

«Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой.

Последняя встреча, посвященная нефтяному транзиту, прошла 16 января. Ее проводили вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и и.о. вице-премьера России Дмитрий Козак. О дате новых переговоров пока не сообщалось.