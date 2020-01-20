Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Как рассказали РБК источники, близкие к администрации президента, это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле.

По данным собеседников, обсуждается еще одна дата, 26 апреля, но она менее вероятна. А 19 апреля неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха.

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления в силу принятого ими федерального конституционного закона. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро. Более подробно рассказывать о процедуре источники отказались.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил, что окончательное решение о внесении поправок в Конституцию будет приниматься по результатам некого голосования граждан. Сроки и порядок проведения голосования будут прописаны в специальном указе. В настоящий момент процедурные сроки принятия решений, от которых и будет зависеть дата всероссийского голосования, пока не определены.

12 апреля отмечается День космонавтики. Примечательно, что в этот же день в 1978 году была принята новая Конституция РСФСР, в статье 5 которой закреплялось, что наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).

В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете, рассказали два собеседника РБК. Еще один близкий к администрации президента источник отметил, что явка должна быть выше 50%. Идеальный сценарий — если на участки придут не меньше людей, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%), поскольку в данном случае речь идет о поддержке инициатив главы государства, и результаты должны быть убедительными. При этом каких-либо заданий по явке нет, поскольку о референдуме речь не идет.

Инициативы главы государства по поправкам в Конституцию были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной государственно-правовым управлением президента с сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщили в воскресенье в специальном заявлении представители группы.

По их словам, рабочая группа внесет собственный пакет предложений в Госдуму. Также ей предстоит выработать, а затем юридически оформить механизм общероссийского голосования. Текст поправок в Основной закон, вынесенных на голосование, может составить не менее сорока строк. Ранее Путин заявлял, что поправки будут вынесены на голосование одним пакетом.

В недавнем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать премьера, его заместителей и министров. Согласно предлагаемым поправкам, глав силовых ведомств и региональных прокуроров предлагается назначать после консультации с Совфедом, а президентом может быть лицо, проживающее на территории России не меньше 25 лет, не имеющее иностранного гражданства или вида на жительства не только на момент выборов, но и до него.

Также предлагается убрать слово «подряд» из положения Конституции относительно сроков работы на посту президента, дать Конституционному суду право по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания, а также наделить Совфед полономочиями отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента. Предлагается закрепить регулярную индексацию пенсий и то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.