Летательные аппараты с крыльями как у живых птиц выведут аэрокосмическую технику на новый уровень качества. В этом, по данным портала «Интересные новости», уверены авторы летающего робота PigeonBot, крылья которого состоят из настоящих перьев голубя. Смотрите ниже видео.

Полет птиц — довольно сложный с инженерно-технической точки зрения процесс, так как крылья состоят из множества перьев, которые взаимодействуют между собой. Крылья, соответственно, постоянно меняют свою форму в воздухе. Именно этот фактор, как уверены ученые, позволяет птицам быть очень энергоэффективными летунами.

Для того, чтобы разобраться в физических параметрах крыльев птиц, ученые из Стэнфордского университета (США) как следует изучили крыло мертвого голубя. На каждом крыле этой птицы можно обнаружить сорок маховых перьев — двадцать на верхней стороне крыла и двадцать на нижней.

Дэвид Лентинк, ведущий автор проекта, говорит, что даже если не контролировать все степени свободы каждого пера (то есть, самолетам будущего не обязательно взмахивать крыльями), а сосредоточиться на управлении формой оперения, то можно в значительной степени повысить эффективность полета. Это доказывает робот PigeonBot, который команда под управлением Лентинка построила с применением перьев голубя.