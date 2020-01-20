Пожар в Октябрьском районе унес жизни двух мужчин, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Октябрьский район, Волосовичский с/С, д. Зарижье поступило 18 января в 16-48. Когда экипаж МЧС прибыл к месту, деревянный дом был полностью охвачен огнем.

Работники МЧС на полу в горящей комнате обнаружили хозяина дома без признаков жизни. Затем на кровати в горящей комнате обнаружено тело брата хозяина.

Пожар ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю дома, потолочное перекрытие, повредил стены и имущество.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.