В Польше насчитывается более 25 тысяч граждан Беларуси с видом на жительство, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на сайт prawo.pl.

На начало 2020-го действующие виды на жительство в Польше имелись почти у 423 тыс. иностранцев. За год их стало больше на 50 тыс. человек. В том числе это 214,7 тыс. граждан Украины, 25,6 тыс. — Беларуси, 21,3 — Германии, 12,5 тыс. — России, 12,1 тыс. — Вьетнама, 9,9 тыс. — Индии, по 8,5 тыс. — Италии и Китая, 6,3 тыс. — Великобритании, 5,9 тыс. — Испании. Зачастую это люди трудоспособного возраста.

В минувшем году количество живущих в Польше мигрантов наиболее активно пополняли представители Украины (прирост на 35,6 тыс. человек), Беларуси (на 5,5 тыс.) и Грузии (на 2,7 тыс.).