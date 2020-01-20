Питт и Энистон. Первые совместные фото за последние 15 лет

Экс-супруги, которые расстались в 2005 году, тепло пообщались на красной ковровой дорожке Премии гильдии актеров США.

Объятия Брэда Питта и Дженнифер Энистон попали в объективы фоторепортеров и вовсю обсуждаются в сети. Поклонники гадают: возможно ли воссоединение звездной пары? Как известно, Питт уже не с Анджелиной Джоли, а Энистон — в разводе с Джастином Теру.

Но, вероятнее всего, это была просто теплая встреча коллег по цеху на премии SAG Awards -2020. Которые, к тому же, с недавних пор возобновили общение — Питт был в гостях у Энистон на рождественской вечеринке друзей.

Ажиотаж можно также объяснить тем, что нынешние совместные кадры бывших супругов на публике — первые почти за пятнадцать лет (с момента громкого развода знаменитой пары). До этого их «красные дорожки» не пересекались. Даже во время недавнего «Золотого глобуса» — там за ними наблюдали тысячи глаз, но до общего фото дело так и не дошло.

На прошедшей Премии гильдии актеров США Брэд Питт взял статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде». Дженнифер Энистон — за роль в драматическом сериале «Утреннее шоу»