Во время предвыборного пленума левых сил в городе Слупск польский политик Роберт Бедронь заявил о намерении принять участие в выборах президента Польши.

Пленум левых состоялся 19 января, сообщает Белсат.

В прошлом году Роберт Бедронь возглавил делегацию Европарламента по связям с Беларусью.

43-летний Роберт Бедронь –открытый гей. Ранее политик был мэром Слупска и депутатам польского Сейма.

Согласно социологическому исследованию IBRiS, проведенному по заказу издания «Rzeczpospolita», за Роберта Бедроня готовы проголосовать 7,4% поляков, а за действующего президента Польши Анджея Дуду – 44%. Главным конкурентом Дуды на предстоящих выборах будет Малгожата Кидава-Блоньска. Ее актуальный рейтинг – 23,3%.

Президентские выборы в Польше состоятся до конца мая.