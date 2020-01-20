На этой неделе в Беларусь по-прежнему ожидается не зимняя погода. Температура воздуха будет достигать +7, из осадков прогнозируются мокрый снег и дождь. При этом будет туманно и скользко, а со вторника по четверг местами обещают довольно сильный ветер.

Во вторник 21 января ночью -3..+3, днем +1..+7. Ночью без существенных осадков. Днем местами, преимущественно по северной половине, небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах по югу слабые туман и гололед. Днем местами по стране усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В среду 22 января ночью 0..+5, днем 0..+5. Временами осадки – дождь и мокрый снег. Ночью на большей части территории, днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В четверг 23 января ночью 0..-5, днем -2..+3. Ночью в отдельных районах возможен небольшой кратковременный снег, днем в основном без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В пятницу 24 января ночью -5..+2, днем 0..+6. Местами, преимущественно по северу, кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица.

В субботу 25 января ночью -5..+2, днем -2..+5. Местами кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

В воскресенье 26 января ночью -5..+2, днем -2..+5. Местами кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.