Министерство природы Беларуси поддерживает введение запрета на использование животных в цирках. Такой ответ получили подписанты коллективного обращения на сайте petitions.by, которое поддержали более 10 тыс. человек, с требованием запретить использовать в индустрии развлечений животных.

Однако, заявили в ведомстве, этот вопрос не относится к сфере сохранения биоразнообразия животного мира в естественных экосистемах, в связи с чем закон «О животном мире» не регулирует содержание животных в цирке.

«Эти вопросы должны решаться на законодательном уровне путем разработки закона „Об обращении с животными“», — отметили в минприроды.