В Минск едет один из лучших пианистов современности – китаец Дже Юэн. Он выступит в Белгосфилармонии с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси под руководством маэстро Александра Анисимова. Новогодние праздники прошли – да здравствуют праздники искусств!

Китайские музыканты уже более двух десятилетий находятся на олимпе мирового исполнительского искусства – наравне с европейцами и американцами. Когда-то это считалось чудом, потом даже опасностью, но время шло, и тотальной экспансии китайских пианистов, которую все предрекали со страхом, не произошло. Каждый занял свое место. Так вот, по мнению респектабельной американской «Нью-Йорк Таймс», Дже Юэн – лучший пианист в своем поколении. А на родине в Поднебесной его зачисляют в десятку лучших. Конечно, можно высчитать среднее арифметическое между этими положениями, но стоит ли в данном случае поверять гармонию алгеброй? Понятно, что Дже Юэн – из «первачей», как когда-то у нас называли выдающихся солистов. Теперь это слово из обихода исчезло, и мы говорим скромно – звезда. В данном случае я даже рискнула бы написать это слово с большой буквы.

За спиной у Дже Юэна – превосходное образование: Джульярдская высшая школа искусств (Нью-Йорк) и Международная академия на озере Комо. И чуть ли не десяток наград престижных фортепианных конкурсов, среди которых назову хотя бы три, чтобы читатель впечатлился персоной музыканта: Международный конкурс пианистов имени Вана Клиберна, Международный конкурс пианистов имени Бузони, Международный конкурс пианистов имени Алессандро Касагранде… Он выступал в Карнеги-холл (Нью-Йорк) и Музикферрайн (Вена) – а это равносильно, например, самому высокому у нас званию. Его артистическая карьера блистательна: он концертирует на всех пяти континентах в более чем 40 странах и регионах и в более чем 600 городах. Дже Юэн феноменально работоспособен даже для китайца: за сезон 2017–2018 года, например, он дал 128 концертов в 12 странах и более чем 80 городах. Помимо этого, он преподает в трех крупных консерваториях Китая, а также является художественным руководителем четырех международных фестивалей. В общем, темпы жизни сравнимы с космическими.

Но искусство – не спорт, в нем важны совсем другие показатели. Китайский пианист поражает не техничностью исполнения, вернее не только ею, но и яркостью, изысканностью и креативностью. До концерта осталась неделя. И она пройдет быстро.