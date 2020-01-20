Власти ввели очередное изменение для работников бюджетных организаций. Одно из новшеств — единовременные выплаты на оздоровление для этих работников освободили от уплаты подоходного налога. Новшества предусмотрены президентским указом «О налогообложении» № 503.

С 1 января 2020 года власти освободили от подоходного налога единовременные выплаты на оздоровление, которые получают работники бюджетных организаций один раз в календарном году, как правило, при уходе в трудовой отпуск. То есть бюджетники теперь будут получать полную единовременную помощь на оздоровление к отпуску, уплачивать подоходный налог с этих денег не нужно.

Эту помощь выплачивают как тем работникам, которые получают зарплату из бюджетных средств, так и тем, кому платят из доходов от внебюджетной деятельности. Для вторых ввели еще одно изменение. С 1 января единовременную выплату (пособие) на оздоровление включают в затраты по производству и реализации при исчислении налога на прибыль.

До изменений расходы на единовременную помощь на оздоровление для бюджетников включали при налогообложении в прочие нормируемые затраты. На них можно было потратить до 1% от выручки от реализации товаров и услуг, доходов от аренды и имущественных прав.

То есть единовременные выплаты на оздоровление бюджетникам с 1 января этого года учитываются при налогообложении прибыли без ограничений. Благодаря этому бюджетникам смогут повысить выплаты на матпомощь на оздоровление.

Какие еще изменения ввели с 1 января для бюджетников

Для бюджетников с 1 января ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Власти ранее уверяли, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премий.

В Минтруда ранее пояснили, почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе получки не будут ниже, чем месяцем ранее.

13 декабря Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

В бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплаты в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом, уточняют в Минтруда.

Власти обещают бюджетникам заметный рост зарплат. В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей, сообщил ранее министр финансов Максим Ермолович. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.

Власти с 1 января 2020 года также разрешили исполкомам создавать специальные центры, в которые будут переводить некоторых работников бюджетных организаций. Они будут выполнять ту же работу, что и прежде, но уже работая в новом центре. Среди них — бухгалтеры, финансисты, водители, специалисты по ремонту. С теми, кто откажется переходить в новые центры, будут расторгать договоры. Изменения предусмотрены президентским указом № 475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций».