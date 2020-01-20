«Белорусская нефтяная компания» (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой в литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

«Для новополоцкого НПЗ «Нафтан» закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января», — сказал представитель пресс-службы концерна.

По его словам, сделку заключила БНК, которая является государственным нефтетрейдером, ответственным за экспорт белорусских нефтепродуктов.

Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.

«Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», — отмечалось в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой позднее сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. «Мы разослали соответствующие коммерческие предложения во все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — сказал Крутой 14 января.

«Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», — отмечал первый вице-премьер.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ отсутствуют с 1 января 2020 года за исключением НК группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая сообщала о планах поставить в январе в Беларусь 750 тысяч тонн нефти.

Пока белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой, обеспечивая топливом только внутренний рынок.