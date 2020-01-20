Стороны проводят регулярные переговоры по нефтяной тематике и актуальным проблемам на уровне специалистов.

Беларусь и Россия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную российскую нефть, сообщили в пресс-службе Совета министров, передает Sputnik.

Ранее стало известно, что вице-премьеры Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак провели в российской столице переговоры. В ходе встречи были затронуты вопросы поставок российского сырья, компенсации за инцидент с загрязненной российской нефтью и условия транзита по белорусской территории.

«Да, переговоры состоялись. Что по итогу: сторонами было достигнуто соглашение о подходах и методике компенсации за грязную нефть», – подтвердили в пресс-службе.

После чего особо отметили: «Что касается дальнейших переговоров, сторонами регулярно ведутся переговоры на уровне специалистов».

Ранее в понедельник издание «Коммерсант» сообщило со ссылкой на собственные источники, что белорусская и российская стороны прекратили переговоры по тарифам на прокачку нефти. Это решение мотивируется тем, что нецелесообразно обсуждать размеры тарифа, когда неясна судьба договоренностей о поставках нефти в Беларусь.

Таким образом, согласно двусторонним договоренностям тариф на прокачку российской нефти увеличится на 6,8%, учитывая прогноз по инфляции (3,8%) плюс премия 3%.