Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего минчанина, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По данным следствия, мужчина в период с 2012 года по 2014 год путем обмана или злоупотребления доверием завладел денежными средствами 34 граждан Республики Беларусь и иных государств на общую сумму в свыше 2 миллионов деноминированных рублей, сообщает официальный представитель УСК по городу Минску

Екатерина Гарлинская.

Кроме этого, мужчине удалось завладеть двумя дорогостоящими автомобилями Porsche и Lexus. Указанные автомобили его знакомые продавали по рыночной цене, однако обвиняемый предложил купить их на порядок дороже, но в рассрочку на год. Поскольку предложенная цена превышала желаемую на несколько тысяч долларов США, то потерпевшие согласились.

В 2017 году на территории России он был задержан за попытку получения кредита в банке по поддельному паспорту. После отбывания наказания на территории России в мае 2019 года обвиняемого экстрадировали в Беларусь.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.