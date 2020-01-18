Написавший заявление об отставке премьер-министр Украины Алексей Гончарук останется на своем посту, несмотря на скандал с аудиозаписями.

Об этом заявил на встрече с ним президент Владимир Зеленский, отказавшись подписывать заявление из-за лояльности к молодому правительству.

По словам президента, он решил дать кабмину во главе с Гончаруком еще один шанс на выполнение поставленных задач, в том числе по разработке концепции заработных плат министерств и госкомпаний.

«Я получил от вас заявление об увольнении. В связи с последним конфликтными ситуациями или со скандалом… я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество», — цитирует Зеленского его пресс-служба на странице в Facebook.

Ранее Гончарук признал, что увольняется, чтобы «убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту». По его словам, в последние дни все стали свидетелями скандала, разразившегося вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве.