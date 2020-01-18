Департаментом государственной инспекции труда проводятся проверки своевременности выплаты заработной платы.

Как сообщается на сайте Минтруда, за январь-декабрь 2019 года выявлено 2 886 фактов нарушений нанимателями сроков выплаты заработной платы, сумм, причитающихся работникам на день увольнения, и отпускных.

«За выявленные нарушения к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечены 2 327 нанимателей и 2 261 должностное лицо нанимателей», — говорится в сообщении ведомства. Общая сумма их штрафов составила 837,2 тысячи рублей (почти 400 тысяч долларов).

Кроме этого выявлено 219 фактов нарушений нанимателями законодательства о труде, в части несоблюдения минимальных гарантий по оплате труда. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 156 должностных лиц нанимателей. Их оштрафовали на общую сумму в 9,7 тысяч рублей.