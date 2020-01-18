I Европейский велофестиваль состоится в белорусской столице в 2021 году.

Договор о намерениях подписан 17 января президентом Европейского велосипедного союза Рокко Катанео и председателем Белорусской федерации велоспорта Натальей Цилинской, сообщает БЕЛТА.

«В Минске практически все готово для проведения масштабного велофорума. Создана отличная инфраструктура. Необходимо будет только доработать трассы для проведения соревнований в горных дисциплинах. Но мы не сомневаемся, что белорусская сторона успешно справится с этой задачей», — отметил Рокко Катанео, комментируя подписание контракта.

Наталья Цилинская отметила, что готово еще не все, но будет сделано все возможное, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне.

«Если раньше мы видели в Беларуси только отечественных звезд спорта, то сейчас есть возможность стать свидетелями выступлений и иностранных именитых атлетов. Поверьте, они с удовольствием приезжают в нашу страну. Качество тех спортивных объектов, которые есть сегодня в Беларуси, отвечает самым строгим требованиям», — добавила Цилинская.

Планируется, что во время фестиваля в течении двух недель пройдут элитные чемпионаты Европы по олимпийским дисциплинам, старты на шоссе, треке, ВМХ-гонки, ВМХ-фристайл, массовый заезд любителей Gran Fondo. Ожидается, что в Минске за награды будут спорить порядка 5 тысяч участников. На кону будет 72 комплекта медалей.