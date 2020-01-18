В египетской Хургаде умер белорусский турист. Трагический случай произошел на курорте почти неделю назад. Об этом TUT.BY рассказал источник, знакомый с ситуацией.

4-летний минчанин умер в Хургаде на прошлой неделе в ночь с воскресенья на понедельник. По заключению врачей, причиной стала сердечная недостаточность, говорит источник.

Мужчина был на курорте с женой, в семье также растет годовалый сын.

Известно, что с конца октября минувшего года в Египте умерли три белорусских туриста, еще одна туристка скончалась по приезде домой. Причины смерти разные.

В конце октября в египетской больнице умер мужчина, а затем уже в больнице в Минске скончалась его супруга. Экспертиза пока не установила причину смерти этой пары. Но известно, что им стало плохо после ужина. Точная причина смерти пары пока не установлена. Проверку по факту смерти туристов продлили до конца января.

В декабре в Шарм-эль-Шейхе также скончалась 59-летняя белоруска Наталья. 9 декабря она упала на экскурсии, женщину доставили в медицинский центр, чтобы оказать помощь. 10 декабря она умерла.

17 декабря перед посадкой на рейс Хургада — Минск в аэропорту Хургады стало плохо 51-летнему белорусу. Он был на отдыхе с супругой и 14-летней дочерью. Мужчина умер в египетской клинике. Предположительно у него был сердечный приступ.