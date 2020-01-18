В немецком Рупольдинге завершилась мужская эстафета по биатлону. Победу праздновала сборная Франции, сообщает «Прессбол».

18.01. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Франция 1:18.11,2 (0+6)

2. Норвегия +1.12,2 (0+10)

3. Австрия +1.24,3 (0+4)

4. Россия +1.32,3 (0+5)

5. Германия +2.13,1 (0+12)

6. БЕЛАРУСЬ +2.39,0 (А.Смольский, С.Бочарников, Н.Лобастов, Р.Елетнов) (1+9)

7. Словения +2.55,7 (0+8)

8. Украина +3.42,6 (0+6)

9. Швеция +4.05,9 (0+6)

10. США +4.09,8 (0+9)

Всего стартовали 26 команд.

Завершится пятый этап Кубка мира 19 января гонками преследования у мужчин и женщин.